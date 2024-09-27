Hadise'den 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı
Hadise, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili paylaşımda bulundu
Giriş: 27.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:01
Üçüncü sezonuna da reytinglerde zirvede başlayan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 69'uncu bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.
Yeni bölüm öncesinde Hadise'den paylaşım geldi.
Hadise, 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Cemal' karakterine hayat veren Fırat Çelik ile fotoğrafını paylaşarak; "Yaşadıklarım yetmezmiş gibi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda olacakları duymuşumdur" mesajını yayımladı.
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