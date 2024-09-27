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        Haberler Magazin Hadise'den 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı - Magazin haberleri

        Hadise'den 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı

        Hadise, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' ile ilgili paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 17:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 18:01
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        Hadise'den 'Kızılcık Şerbeti' paylaşımı
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        Üçüncü sezonuna da reytinglerde zirvede başlayan SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 69'uncu bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

        Yeni bölüm öncesinde Hadise'den paylaşım geldi.

        Hadise, 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Cemal' karakterine hayat veren Fırat Çelik ile fotoğrafını paylaşarak; "Yaşadıklarım yetmezmiş gibi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda olacakları duymuşumdur" mesajını yayımladı.

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        #kızılcık şerbeti
        #hadise
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