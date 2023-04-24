Hadise, bu fotoğrafına da "Hislerime, sesime ve feryadıma ortak olacağınızı biliyordum! #Feryat’ı bu kadar kısa bir sürede 1 Numaraya taşıdığınız için sonsuz teşekkürler!" notunu düşmüştü.













'Feryat'ın sözleri şöyle:



Kaç iskele gördüm

Gemilerle geri döndüm

Bir sonrakine ömrüm

Yetmez belki de ölürüm

Bu mu aşkın yeni sürümü

Kalp yerden yere sürünür

Sen gel bu sefer



Yalnız kendime güvenim

Tek dostum gölgelerim

Çek vur hadi bende seni

Tek kurşun bile yetecek

Sen öl bu sefer



Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız



Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız



Bi kere bile sormadan beni kalbine koy

Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat

Yarımsa tamamla

Bağırsam da duymazsın

Sen şeytana uyma

Bir tek beni anla



Bi kere bile sormadan beni kalbine koy

Ya da gecelere sor sonra gelip bana anlat

Yarımsa tamamla

Bağırsam da duymazsın

Sen şeytana uyma

Bir tek beni anla



Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız



Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız



Çok mu zor çok mu imkansız

Sen de yan benle vicdansız

İnsan aşksız olmaz aşk insansız

Mutluluk yok feryat isyansız