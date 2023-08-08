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        Haberler Magazin Hadise'den maskülen tarz! Ünlü şarkıcının iddialı pozlarına iltifat yağdı!

        Hadise'den maskülen tarz! Ünlü şarkıcının iddialı pozlarına iltifat yağdı!

        Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen başarılı şarkıcı Hadise, son olarak Kuşadası'nda verdiği konserde tercih ettiği kombiniyle gündem oldu. Güzel ismin maskülen tarzı sevenleri tarafından övgü dolu yorumlar aldı. İşte Hadise'nin son pozları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 11:03
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        O Ses Rap jüri koltuğunda oturan başarılı şarkıcı Hadise, konserlerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü isim son olarak Kuşadası’nda sahne aldı ve tercih ettiği maskülen tarzıyla beğeni topladı.

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        Şimdilerde Exxen platformunda yayınlanan O Ses Rap yarışmasında Murda, Sefo ve Mero ile birlikte jüri koltuğunda oturan güzel şarkıcı Hadise 14.4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından cesur gönderiler yayınlamaya devam ediyor.

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        Konserlerinde tercih ettiği kombinleriyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, son olarak beyaz gömleği, kravatı, lacivert ceketi ile çekildiği pozlarını Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Sosyal medya hesabında 14.4 milyon takipçisi olan Hadise'ye sevenlerinden: "Tarz süper ama ayakkabılar olmamış", "Queen değil de ne?","Kuşadası değil Queen Adası", "Sahnelerin kraliçesi" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Hadise'nin son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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