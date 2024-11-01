Hadise, bahçe pozlarını paylaştı
Ünlü şarkıcı Hadise, kırmızı çiçekli elbisesiyle evinin bahçesinde verdiği pozları sosyal medya hesabında paylaştı
Giriş: 01.11.2024 - 21:31 Güncelleme: 01.11.2024 - 21:36
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Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisi Şenol Sönmez ile 39'uncu yaş gününü kutlayan Hadise, evinin bahçesinde pozlar verdi.
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Hadise, Kırmızı çiçekli kısa bir elbise ve siyah topuklu ayakkabıyla verdiği pozları, 14.8 milyon takipçisine sundu.
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Şarkıcının bu cesur paylaşımına, başrolü paylaştığı yakın arkadaşı Seda Bakan da kayıtsız kalmadı.