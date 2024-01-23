Haberler Magazin Hadise evinde parti verdi! Temizlik sopasıyla yaptığı dans gündem oldu!

Hadise evinde parti verdi! Temizlik sopasıyla yaptığı dans gündem oldu! Mehmet Dinçerler ile evliliğini noktalamasının ardından adı birçok ünlü isimle anılan Hadise'nin sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlar magazin gündeminde sıkça konuşuluyor. Sevilen şarkıcı son olarak temizlik sopasıyla yaptığı dansı yayınladı. Habertürk Giriş: 23.01.2024 - 09:40 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:40 facebook

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Başarılı müzik kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem olan şarkıcı Hadise, hem sosyal medya pozlarıyla hem de yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak temizlik sopasıyla yaptığı dansı sosyal medya hesabından yayınladı.

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Hadise evinde verdiği partide konuklarına temizlik sopasıyla yaptığı dansını sergiledi. Bu anlar sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasına girmeyi başardı. Başarılı şarkıcıya kısa süre içerisinde binlerce yorum geldi.