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Hadise, “Sizlere göre her bankaya girdiğimde bir ev alıyorum. İnsanlar normal şeyler içinde bankaya girebiliyorlar. Ben bankacımı çok seviyorum. Arada sırada gelip kahve içmeyi, sohbet etmeyi seviyorum. Her bankaya girdiğimizde ev almıyoruz” diye konuştu.