Şimdilerde rapçi Murda, Sefo ve Mero ile birlikte O Ses Rap yarışmasının jüri üyeliğini yapan başarılı şarkıcı Hadise, jüri koltuğundan da yakın arkadaşı olan Murda ile geçtiğimiz günlerde ödül almıştı. "Sen Dönene Kadar" adlı şarkılarıyla binlerce kişi tarafından alkış alan şarkıcının ödül törenindeki kombini çok şık bulundu.