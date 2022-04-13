YÜZÜK OLAY OLDU



Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, "Bizim bölümümüz başlasın!" notunu düşmüştü.



Mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin sevincine, Dinçerler'in "borç" iddiaları gölge düşürmüştü.



Hadise’ye, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in hediye ettiği 40 bin dolarlık yüzük, ünlü iş adamının alacaklıları tarafından davaya konu olmuştu.



Dinçerler'in alacaklıları, açtıkları davada, "40 bin dolara yüzük alacağına borçlarını ödesin." demişti.