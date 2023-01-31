Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!

Ünlü şarkıcı Hadise iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında yayınladığı her gönderiyle adından söz ettirmeyi başaran 37 yaşındaki şarkıcının ışıltılı elbisesiyle verdiği son pozu yine dikkat çekti.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!

    Sevilen şarkıcı Hadise yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü iş insanı Mehmet Dinçer'le boşanmasından sonra, bir süre magazin camiasında adından söz ettiren ünlü isim, sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını yayınlıyor. Hadise'nin kombinlerine övgüler yağıyor.
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!

    Sosyal medya hesabından paylaştığı konser görüntüleri ve özel hayatına dair fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, son olarak ışıltılı elbisesiyle verdiği pozlarla konuşuldu!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!

    14 milyon takipçili bir Instagram hesabına sahip olan Hadise, paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Ünlü ismin verdiği pozlar dikkat çekiyor.
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!

    Sosyal medya hesabında yayınladığı dans videoları ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Hadise'nin son pozu ise sevenleri tarafından 213 bin beğeni ve 1524 yorum aldı.
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!

    İşte Hadise'nin beğeni rekorları kıran pozları...
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!
  • Hadise ışıltılı elbisesiyle görenleri büyüledi! Ünlü şarkıcıya binlerce beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.