Hadise İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Hadise, yayınladığı o videoya; "Hepimiz güvenli evlerimizi uyanırken bu iğrenç zulüm devam ediyor ve biz burada çaresizce her gün tekrar tekrar bunun olmasını izliyoruz. Gerçekten var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur" notunu düştü.

Fotoğraflar: AA, DepoPhoto