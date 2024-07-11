Hadise İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi
Hadise, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulme tepki gösterdi; "Var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur"
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinli insanlara karşı devam eden saldırılarını kınadı.
Ünlü şarkıcı, bugün sosyal medya hesabından İsrail'in devam eden zulmünü eleştiren bir paylaşımda bulundu. Bombalara maruz kalmış bir çocuğun videosunu paylaşan şarkıcı, yaşananlara tepkisini gösterdi.
Hadise, yayınladığı o videoya; "Hepimiz güvenli evlerimizi uyanırken bu iğrenç zulüm devam ediyor ve biz burada çaresizce her gün tekrar tekrar bunun olmasını izliyoruz. Gerçekten var olmayan insanlıktan iğrendiğiniz an budur" notunu düştü.
Fotoğraflar: AA, DepoPhoto