Hadise kırmızılar içinde! Ünlü şarkıcının 29 Ekim kombinine beğeni yağdı!

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Şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da konser verdi. Konser için özel bir hazırlık sürecine giren şarkıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlattı.