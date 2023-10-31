Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hadise kırmızılar içinde! Ünlü şarkıcının 29 Ekim kombinine beğeni yağdı!

        Hadise kırmızılar içinde! Ünlü şarkıcının 29 Ekim kombinine beğeni yağdı!

        Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında Ankara'da sahne aldı. Ünlü ismin tercih ettiği kırmızı kombini sevenlerinden tam not aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 16:03 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şarkıcı Hadise, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da konser verdi. Konser için özel bir hazırlık sürecine giren şarkıcı, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği iki kıyafetini konserinde giymek için tasarlattı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        2

        Sahnelerinde tercih ettiği iddialı kombinleriyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı Hadise, giydiği kırmızı kombiniyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

        3

        Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan başarılı şarkıcı Hadise'nin son pozlarına sevenlerinden 220 binin üzerinde beğeni ve 800'den fazla övgü dolu yorum geldi.

        4

        Hadise'nin sevenlerinden gönderilere: "Cumhuriyet kadını","Sana kırmızı çok yakışıyor", "Hep böyle giyinmelisin çok yakışmış" gibi yorumlar geldi.

        5

        İşte Hadise'nin 29 Ekim kombini...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Yaşlı çifte yönelik saldırıda korkunç iddialar!
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Uykuda inme geçirdi! Erzurumlu çiftçi, felçli kalmaktan böyle kurtuldu
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        Cansız beden Aylin'in mi? En zor bekleyiş!
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor