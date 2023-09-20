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        Haberler Magazin Hadise lateks elbisesiyle poz verdi! Görenler "Yok artık" dedi!

        Hadise lateks elbisesiyle poz verdi! Görenler "Yok artık" dedi!

        Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan ve sahnelerinde tercih ettiği kombinleriyle sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, son olarak giydiği lateks elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele beğeni yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 15:27 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:27
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        Ünlü şarkıcı Hadise Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2009 Eurovision'da "Düm Tek Tek" şarkısı ile Türkiye'ye dördüncülük kazandıran Hadise lateks elbisesiyle verdiği pozları sevenlerinin beğenisine sundu.

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        Sık sık tatile giden ve çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sunan Hadise'nin Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi bulunuyor. Sevilen şarkıcı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

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        Mehmet Dinçerler ile ayrılığının ardından magazin gündeminden uzun süre düşmeyen ünlü şarkıcı sahnelerinde tercih ettiği iddialı tarzı ile büyük beğeni topluyor.

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        Hadise'nin son olarak lateks elbisesiyle verdiği pozlarına sevenlerinden: "Kraliçe resmen", "Kara melek","Ortalık alev aldı", "Bu güzellik başa bela" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Hadise'nin son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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