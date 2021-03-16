YouTube kanalında 'Olsun' şarkısı için röportaj veren Hadise, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKÇİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

"Ben nasılsam, her anlamda öyle gözükmek istiyorum" diyen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar da olacaktır, yorgunluklar da gözükecektir yüzümüzde...

Tabii ki gerektiği anlarda herkes minimal bir photoshop yapıyordur ama ben tercih etmiyorum. Çünkü kendimi olduğum gibi çok seviyorum ve böyle olmak istiyorum. Gerçekçi olmak şu dönemde çok önemli.