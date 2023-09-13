Hadise'nin elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Rakamı duyanların ağızları açık kaldı!
Sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileri ve sahnesinde gösterdiği üstün performansıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren Hadise, son olarak yayınladığı pozundaki elbisesinin fiyatıyla dikkat çekti. Ünlü ismin elbisesinin fiyatını öğrenenlerin dudakları uçukladı!
Hadise ile Mayıs 2022'de nikah masasına oturan Mehmet Dinçerler, gözlerden uzak sürdürdüğü evliliğini 5 ay sonra sonlandırmıştı. Evliliğini bitirdikten sonra iddialı pozlarını son hız paylaşmaya başlayan Hadise, son olarak giydiği pembe elbisesiyle gündem oldu.
Yaz tatillerine doyamayan Hadise, son olarak üzerinde Sünger Bob'un olduğu pembe elbisesiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabında hikaye olarak yayınladı.
Instagram hesabında neredeyse 15 milyon takipçisi olan Hadise'nin pembe elbisesinin fiyatını öğrenenler duyduklarına inanamadı. Rakam dudak uçuklattı.
Hadise'nin tercih ettiği sünger bob baskılı elbisenin yaklaşık olarak 79.473,84 Türk Lirası olduğu öğrenildi.
İşte Hadise'nin son pozları...