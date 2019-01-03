Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı!

03.01.2019 - 09:04 | Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı. "Şapkam ve ben... Beğenmeyen fotoğrafa zoom yapsın" notuyla fotoğrafını paylaşan Hadise, yaptığı el hareketiyle takipçilerinin tepkisini çekti

  • 1 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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    Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini şaşırttı. Fransa'nın Paris kentinde tatil yapan güzel şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. 

  • 2 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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    Şapkalı bir pozunu paylaşan Hadise'ye takipçilerinden olumsuz eleştiri gelince bu kez herkesi şoke eden yeni bir paylaşımda bulundu.

  • 3 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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    Siyah şapkasıyla poz veren Hadise, paylaşımına, "Şapkam ve ben... Beğenmeyen fotoğrafa zoom yapsın. Onlara güzel bir hediyem var" notunu düştü. Verdiği pozda el hareketi yaptığı görülen Hadise, takipçilerinin tepkisini topladı. Ünlü şarkıcı, çok sayıda tepki gelmesinin ardından paylaşımını yorumlara kapattı.

  • 4 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 5 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 6 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 7 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 8 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 9 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 10 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 11 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 12 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 13 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 14 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 15 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    15 | 30
  • 16 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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  • 17 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    17 | 30
  • 18 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    18 | 30
  • 19 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    19 | 30
  • 20 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    20 | 30
  • 21 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    21 | 30
  • 22 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    22 | 30
  • 23 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    23 | 30
  • 24 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    24 | 30
  • 25 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    25 | 30
  • 26 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    26 | 30
  • 27 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    27 | 30
  • 28 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    28 | 30
  • 29 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
    29 | 30
  • 30 Ünlü şarkıcı Hadise'nin skandal hareketine tepki yağdı! Şapka hareketi
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