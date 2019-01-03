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Siyah şapkasıyla poz veren Hadise, paylaşımına, "Şapkam ve ben... Beğenmeyen fotoğrafa zoom yapsın. Onlara güzel bir hediyem var" notunu düştü. Verdiği pozda el hareketi yaptığı görülen Hadise, takipçilerinin tepkisini topladı. Ünlü şarkıcı, çok sayıda tepki gelmesinin ardından paylaşımını yorumlara kapattı.