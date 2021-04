"GERÇEKÇİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Bir dönem makyajsız fotoğrafını paylaşarak, yeni bir akım başlattığını duyuran ünlü şarkıcı, gerçekçi olmaya önem verdiğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hadise, şunları söylemişti:

Ben nasılsam, her anlamda öyle gözükmek istiyorum. Mesela çok photoshop seven bir insan değilimdir. Ben 35 yaşında bir kadınım ve her şeyimle kendimi seviyorum. Kırışıklıklar da olacaktır, yorgunluklar da gözükecektir yüzümüzde...

Tabii ki gerektiği anlarda herkes minimal bir photoshop yapıyordur ama ben tercih etmiyorum. Çünkü kendimi olduğum gibi çok seviyorum ve böyle olmak istiyorum. Gerçekçi olmak şu dönemde çok önemli.