Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

Ülkemizde yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından şimdi de Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. Şanlıurfa’da sel felaketi sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Hadise, yaşanan bu acı olaya sosyal medyadan isyan etti.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

    6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre 11 ili daha etkisi alan depremlerde binlerce can kaybı meydana gelmiş, binlerce bina yerle bir olmuştu.
  • Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

    Gelen son dakika bilgilerine göre, yaşanan depremlerin ardından şimdi de Adıyaman ve Şanlıurfa'yı sel vurdu. Şanlıurfa’da sel felaketi sebebiyle 9 kişi hayatını kaybetti.
  • Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

    Adıyaman’da sel sularına kapılan konteynerdeki 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
  • Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

    Depremin ilk gününden beri depremzedeler için elinden geleni yapan Hadise, sel felaketi karşısında sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından “Yeter artık” diye isyan ederek, sevenleriyle üzüntüsünü paylaştı.
  • Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

    ŞARKI SÖYLEMİŞTİ

    Hadise, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sebebiyle zor durumda olan depremzedeler için hem Türkiye'de hem de Hollanda'da yardım toplamıştı. Ünlü isim "People Help the People" şarkısını yeniden yorumlayıp geliri afetzedelere bağışlayacağını açıklamıştı. 
  • Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

    Hadise, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yeter artık diye bağırmak istiyorum. Depremde hayata tutunan insanlarımızı şimdi selde mi kaybedeceğiz? Çadırların sular içinde kaldığını da gördük… Konteyner evlerin sularda yüzdüğünü de… Yazık…"
  • Hadise sel felaketine karşı sessiz kalamadı! Sosyal medyadan isyan etti!

    İşte Hadise'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.