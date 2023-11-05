Hadise sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı! Ünlü şarkıcıya beğeni yağdı!
Geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında sahne alan Hadise, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı sırt dekolteli pozlarıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcıya sevenlerinden övgü dolu yorumlar geldi. İşte Hadise'nin iddialı pozları...
Türkiye'nin başarılı şarkıcılarından biri olan Hadise, kariyerinin yanında özel hayatıyla ve sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamalarında Ankara'da sahne alan Hadise, son olarak sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla gündem oldu.
Instagram hesabında 14.5 milyon takipçisi olan Hadise, sırt dekoltesiyle verdiği pozlarını siyah kalp emojisiyle sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü isme kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.
Hadise'ye sevenlerinden: "Queen", "Senden başka kraliçe yok", "Gerçek sanatçı, gerçek ses, gerçek duruş" gibi yorumlar geldi.
İşte Hadise'nin son pozları...