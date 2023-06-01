Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!

Magazinseverlerin mercek altına altığı ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında yayınladığı her gönderisiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Sevilen isim son olarak rapçi Murda ile çektiği klibindeki kombiniyle olan yeni pozlarını yayınladı. Hadise'ye binlerce beğeni ve övgü dolu yorum geldi.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!

    Çırağan Sarayı'nda iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen fakat 5 ay sonra boşanan ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabında sevenlerinin beğenisine sunduğu gönderilerle gündem olmaya devam ediyor.
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!

    Sosyal medya hesabında 14.4 milyon takipçisi olan başarılı şarkıcı Hadise, son olarak rapçi Murda ile çıkardığı yeni şarkısının klibinde giydiği kombiniyle pozlarını yayınladı.
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!

    Hadise'nin yayınladığı gönderilerine sevenleri tarafından 135 bin beğeni ve 1000’nin üzerinde yorum geldi. İddialı ve cesur tarzıyla her zaman adından söz ettiren ünlü şarkıcı, iltifat yağmuruna tutuldu.
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!

    Ünlü şarkıcı Hadise’nin gönderilerine sevenleri tarafından: “Kraliçe gibisin maşallah”,”Kusursuz”,”Baby sana zaafım, beni delirtiyor bunun terapisi lazım” gibi yorumlar geldi.
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!

    İşte Hadise'nin son pozları...
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!
  • Hadise son pozuyla sosyal medyada fırtına gibi esti! Ünlü şarkıcıya binlerce yorum geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.