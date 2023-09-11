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        Haberler Magazin Hadise tatile doyamadı! Bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı!

        Hadise tatile doyamadı! Bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı!

        Türkiye'nin en sevilen şarkıcılarından biri olan Hadise, başarılı müzik kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı pozlarıyla da magazin gündeminin konuşulan isimlerinden biri olmayı başarıyor. Güzel şarkıcı son olarak bikinili pozlarıyla gönülleri fethetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 17:13 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:13
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        Sık sık ilgi odağı olmayı başaran güzel şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Güzel isme sevenlerinden kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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        İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra sosyal medya hesabında daha sık gönderiler paylaşan ve iddialı kombinler tercih eden Hadise, son olarak yayınladığı bikinili pozlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şarkıcının düzgün fiziğine övgü yağdı.

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        14.5 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından yayınladığı bikinili pozlarına "Sono felice (Mutluyum)" notunu düşen Hadise'ye kısa süre içerisinde 150 binin üzerinde beğeni ve 750'den fazla yorum geldi.

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        Sevilen şarkıcı Hadise'ye sevenlerinden: "Queen'liğin hakkını veriyor", "Her zaman mutlu ol kraliçe", "Seni mutlu görmeye bayılıyorum", "Sahne de çekici günlük yaşamda civciv gibisin kraliçe" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Hadise'nin son bikinili paylaşımları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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