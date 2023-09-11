Hadise tatile doyamadı! Bikinili pozlarıyla göz kamaştırdı!

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İş insanı Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra sosyal medya hesabında daha sık gönderiler paylaşan ve iddialı kombinler tercih eden Hadise, son olarak yayınladığı bikinili pozlarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü şarkıcının düzgün fiziğine övgü yağdı.