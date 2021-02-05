Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Hadise - Kaan Yıldırım aşkı yepyeni bir iddiayla magazin gündemine bomba gibi düştü! Kısa süre önce ayrılık haberleriyle gündeme gelen Hadise - Kaan Yıldırım çifti geçtiğimiz günlerde barıştı. İkilinin takipçileri "Hadise - Kaan Yıldırım evleniyor mu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım evleniyor mu? Hadise - Kaan Yıldırım ne zamandır sevgili?

KAAN YILDIRIM - HADİSE EVLENİYOR MU?

Sosyal medyanın gündeminde Hadise- Kaan Yıldırım evleniyor mu? sorusu var. Sosyal medyada Hadise- Kaan Yıldırım çiftinin evlilik kararı aldığına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Konuşulanlara göre ikilinin bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor. Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, "Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Hadise, "Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?" şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.

Sosyal medyada dolaşan evlilik iddialarına ilişkin Kaan Yıldırım'dan da Hadise'den de henüz bir açıklama gelmedi.

KAAN YILDIRIM VE HADİSE NEDEN AYRILDI?

Şarkıcı Hadise, yaklaşık 8 ay aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim.

Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.

Ayrılığa dayanamayan Hadise, reklam yüzü olduğu bir markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamıştı.

Hadise, "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.