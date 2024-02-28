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        Haberler Magazin Hadise'nin aşk hayatı hareketlendi! Hadise yeni sevgilisi Mert Ayaydın ile görüntülendi - Magazin haberleri

        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi

        Hadise, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü iş insanı Mert Ayaydın'a kaptıran şarkıcı, yeni sevgilisiyle bir mekânda samimi bir şekilde objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 08:28 Güncelleme: 28.02.2024 - 08:59
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hadise, aşk orucunu bozdu. İş insanı Mert Ayaydın ile yeni bir aşka yelken açan şarkıcı, yeni sevgilisiyle bir mekâna eğlenmeye gitti.

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        AŞKA GELDİLER

        Hadise, mekânda Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşadı. Siyah bir elbise giydiği görülen Hadise, sevgilisiyle dans etti.

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        Aşka gelen Hadise ile Mert Ayaydın, birbirlerine sarılıp öpüştü.

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        38 yaşındaki Hadise'nin Mert Ayaydın ile samimi anları objektiflere böyle yansıdı.

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        Mekândan ayrı ayrı çıkan ikiliden Mert Ayaydın, konuşmamayı tercih ederken Hadise, gazetecilerin "Hayırlı olsun" demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etmekle yetindi.

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        Hadise, daha sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.

        #hadise
        #Mert Ayaydın

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