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Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeKİ Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Asklepios varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

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AA
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis Antik Kenti'nde, Asklepios varlığına işaret eden yazıt bulundu.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    AA'nın haberine göre Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında 2003'te başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı aralıksız devam ediyor.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Geçen yıl ortaya çıkartılan kare planlı bir yapıda devam eden kazılardaki bir kaya parçasında "Kurtarıcı Asklepios'a Ailios Deiotaros sundu" ifadesi bulunan bir yazıt bulundu.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    "ASKLEPIOS ANTİK DÖNEMDE SAĞLIK TANRISIDIR"

    Doç. Dr. Çelikbaş, yazıtın Hadrianaupolis ve Karadeniz arkeolojisi açısından çok önemli olduğunu söyledi.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Çelikbaş, "Yazıtta, 'Kurtarıcı Asklepios’a Ailios Deiotaros sundu' yazıyor. Burada Asklepios'un varlığını tahmin ediyorduk ama yazıtın çıkmasıyla artık Hadrianaupolis'te Asklepios kültürünün varlığını net bir şekilde tespit etmiş olduk. 
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Asklepios antik dönemde sağlık tanrısıdır. Asklepios kültürünün olduğu yerlerde genellikle şifahaneler yani antik dönemin hastaneleri bulunur" diye konuştu.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Antik dönemin şifahanelerinin Bergama'da ve Allianoi'de görüldüğüne dikkati çeken Çelikbaş, şöyle devam etti:

    "Karadeniz'de Asklepios kültürünün ilk defa tespit edildiğini söyleyebiliriz. Hadrianaupolis'in kendi basmış olduğu sikkelerde tanrı Asklepios figürlerini görmüştük. 
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Sikkelerdeki figürler bir yerdeki kültür varlığını yüzde yüz ifade etmez. Bir adak sütununda patera ve yılanları görmüştük. Bunun Asklepios ile bağlantılı olduğunu düşünmüştük fakat yazıtın çıkması ile Hadrianaupolis'te gerçekten bir Asklepios kültürünün olduğunu net bir şekilde ortaya koydu."
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    "ROMA DÖNEMİNİN EN ÖNEMLİ KÜLT MERKEZLERİNDEN"

    Hadrianaupolis'in sınırları içinde Akkaya termal kaynağının olduğunu hatırlatan Çelikbaş, "Genellikle Asklepioslar sıcak su kaynaklarının etrafında olur. Akkaya termal kaynağının yakınında olması Asklepios kültürünün burada olmasındaki en büyük neden olarak karşımıza çıkıyor. Hadrianaupolis, antik dönemin, özellikle Roma döneminin en önemli kült merkezlerinden olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Yazıtın milattan sonra 2. yüzyıla ait olduğunu belirten Çelikbaş, "Bu da erken imparatorluk dönemi demek. Hadrianaupolis'in gerçekten erken imparatorluk döneminde önemli bir Roma kenti ve bir kült merkezi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    ANTİK KENT HAKKINDA...

    Milattan önce 1'inci yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim yeri olarak kullanılan antik kent, ilçenin 3 kilometre batısında yer alıyor.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Hadrianaupolis Antik Kentinde, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Karabük Valiliğince ören yerine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulan antik kentten elde edilen bulgulardan taşınabilir olanlar, çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Dört Nehir Kilisesi'nin 50 metre kadar güneyinde ilk defa geçen sene yapılan kazılarda bulunan, satır ve ok ucu gibi eserlere rastlanan kare planlı yapıda, son olarak 1600 yıllık kantar ağırlığı gün yüzüne çıkarıldı.
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Bulgular bölgenin geçmişine ışık tutarken, antik kenti ziyaret edenler kazı çalışmalarını yerinde görme fırsatı yakalıyor. 
  • Hadrianaupolis'te, 'Asklepios' varlığına işaret eden 1800 yıllık yazıt bulundu

    Ziyaretçiler, antik döneme ait paraları, ölülere ait kişisel eşyaları ve 1800 yıllık adak levhası ile Roma askerine ait 1800 yıllık demir maskeyi de yakından inceleyebiliyor.

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