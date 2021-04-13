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Hafif ticari araç, bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Hafif ticari araç, bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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DHA

Kaza, saat 21.00 sularında Bahçelievler Mahallesi 4003 Sokak'ta meydana geldi. Özay Ertekin (25) yönetimindeki 20 AB 275 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak savruldu. Yol kenarındaki bankete çarpan araç, bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından araç, bahçe duvarı ve elektrik panosunun üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü Ertekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Yolcu konumundaki Rabia Sena Aksoy ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Aksoy ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asılı vaziyetteki araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

BABANIN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Araçta sıkışarak can veren Ertekin'in cesedi, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Kaza sonrası acı haberi alan Ertekin'in yakınları sinir krizi geçirdi. Ertekin'in babası, "Yıllarca karayollarında çalıştım, böyle bir kaza olamaz" diyerek feryat etti.

KAZA ANI KAMERADA

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA'nın haberine göre; kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde bankete çarpan aracın bahçe duvarına çarpması yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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