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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bolu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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AA

D-100 kara yolundan Düzce istikametine seyreden Melike T. idaresindeki hafif ticari araç, Yolçatı köyü mevkisindeki kavşakta Mehmet Ö. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Mualla Ö. ve otomobildeki Meryem T, hafif ticari araçtaki Efe, Emre ve Zehra T. yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Mualla Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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