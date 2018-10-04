İzmir'de Karşıyaka'dan Bayraklı istikametine seyreden Muzaffer Özbay (38) hafif ticari araç, Soğukkuyu Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarptı. AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, refüje çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Muzaffer Özbay yaralandı. Aynı araçtaki Hayrettin Özbay (46) ise bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Hayrettin Özbay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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