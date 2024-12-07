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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hafif ticari aracındaki kadın cesedi ile polis merkezine gitti | Son dakika haberleri

        Hafif ticari aracındaki kadın cesedi ile polis merkezine gitti

        İzmir'de tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen Eda Kuş'un cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:14 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:14
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        Kadın cesedi ile polis merkezine gitti
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        İzmir'in Konak ilçesinde, hafif ticari araçta tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç B, (34), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdinç B.'nin ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

        Öte yandan Erdinç B. ile sevgilisi Eda Kuş’un araçta seyir aldıkları anlar, şehirde bulunan çeşitli MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Erdinç B. yönetiminde olan beyaz renkli hafif ticari aracın, sağ kapısı açık bir şekilde trafikte seyir halinde olduğu anlar yer aldı.

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        #İzmir
        #Eda Kuş
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        #Son dakika haberler
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