Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Ahmet Arısoy (62) idaresindeki 06 BCN 649 plakalı hafif ticari araç ile Ziya Kılıç'ın (33) kullandığı 71 AAK 289 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Keskin Yeni Sanayi kavşağında çarpıştı.Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Hacer Arısoy (67) ve Fatih Ayan (28),ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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