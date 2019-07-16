Son dönemde ardı ardına hafif ticari modeller tanıtan Toyota, söz konusu modellerini satış ve pazarlama faaliyetlerini “Toyota Professional” markası altında topladığını bildirdi.

Bu kapsamda hafif ticari araç merkezleri oluşturan marka, yeni hafif ticari araç showroom konsepti, tam donanımlı sergileme araçları, konusunda uzman çalışanlar ve ticari araç kullanıcılarına yönelik, özel olarak hazırlanmış internet sitesi ile müşterilerine farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni yapılanma ile birlikte Toyota Proace City satışları 2020 yılında başlayacak ve bu model, Proace Van ile Hilux pick-up modeline katılarak Toyota’nın hafif ticari ürün gamını genişletecek.

Böylelikle Toyota, Proace modelleri ile Avrupa’da hafif ticari araç segmentinin yüzde 75’ine hitap etmiş olacak. Toyota'nın, Avrupa’da hafif ticari araç pazarında yüzde 37’lik pazar payın yeni modelleri ile artırmayı hedeflediği kaydedildi.

'SERVİS HİZMETLERİ GELİŞTİRİYORUZ'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, "Hafif ticari araç segmenti potansiyeli olan ve bizim yıllardır üzerinde planlama yaptığımız bir alandı. Türkiye’de Hilux ile bu segmentinin yüzde 11’ine hitap edebiliyoruz. Proace, Proace City ve Hilux ile şimdi bu oran yüzde 75’e çıkacak. Türkiye’de 180-200 bin civarında oturmuş bir hafif ticari araç pazarı bulunuyor. Mevcut bayi ağımız içerisinde standartları değerlendirerek hizmet vermeyi planlıyoruz" dedi.

Yeni Proace modelleri ile pazarda önemli bir pay almayı hedeflediklerini kaydeden Bozkurt, "Bu segment binek otomobil işinin yanında tamamen yepyeni bir iş. Toyota Türkiye olarak bunu böyle algılıyoruz. İşin satış ile birlikte satış sonrası kanalı da çok önemli. Çünkü bu segmentte tekerlek dönmediği takdirde ticari araç sahibi veya kullanıcısı işinden geri kalacaktır. Bunu bildiğimiz için servislerimizde ticari araç sahiplerinin en hızlı şekilde servis hizmetleri alacakları sistemler geliştirme çalışmalarını da sürdürüyoruz. Bu süreçte müşterilerimizin yanında olacağımız, 360 derece bir hazırlık içerisindeyiz. 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye pazarına girecek bu yeni modellerimiz, Hilux’tan sonra hafif ticari araç pazarındaki satışlarımızda itici güçlerimizden olacaktır" ifadesini kullandı.