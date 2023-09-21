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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Hafize Gaye Erkan kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri - Merak Edilenler Haberleri

        Hafize Gaye Erkan kimdir? İşte hayatı ve biyografisi

        Hafize Gaye Erkan, hayatı ve kariyeri anlamında merak edilen isimler arasında yer alıyor. ABD'nin en genç finans profesörü olma unvanına sahip olan Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte "Hafize Gaye Erkan kimdir?" sorusunun yanıtı...

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        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:57
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        "Hafize Gaye Erkan kimdir?" sorgulamaları hız kazandı. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından eğitimini ABD'de sürdüren Hafize Gaye Erkan'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilen güncel bilgileri haberimizde paylaştık. İşte Hafize Gaye Erkan hayatı, kariyeri ve biyografisi...

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        HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

        1979 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı. Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.

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        HAFİZE GAYE ERKAN HAYATI VE KARİYERİ

        Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.

        First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.

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        Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı. Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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