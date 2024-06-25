Hafriyat döküm sahasından tarih çıktı
Çankırı'da, hafriyat döküm sahasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen beton blok bulundu. Üzerinde çeşitli işaretler bulunan beton blok incelemeye alındı.
Giriş: 25.06.2024 - 17:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:40
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi yolunda bulunan hafriyat döküm sahasında, üzerinde çeşitli işaretler bulunan beton blok gören bir kişi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi.
İş makinesiyle bölgeden alınan beton blok, müzeye kaldırıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, eserin hangi döneme ait olduğu konusunda araştırma yapılacağını belirtti.
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