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        Haberler Gündem Güncel Hafriyat döküm sahasından tarih çıktı | Son dakika haberleri

        Hafriyat döküm sahasından tarih çıktı

        Çankırı'da, hafriyat döküm sahasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen beton blok bulundu. Üzerinde çeşitli işaretler bulunan beton blok incelemeye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:40
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        Hafriyat döküm sahasından tarih çıktı
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        Çankırı'nın Yapraklı ilçesi yolunda bulunan hafriyat döküm sahasında, üzerinde çeşitli işaretler bulunan beton blok gören bir kişi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne haber verdi.

        İş makinesiyle bölgeden alınan beton blok, müzeye kaldırıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, eserin hangi döneme ait olduğu konusunda araştırma yapılacağını belirtti.

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        #hafriyat döküm sahası
        #Çankırı
        #tarihi eser
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