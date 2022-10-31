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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Arnavutköy'de Hafriyat kamyonu minibüse çarptı! 7 kişi yaralandı -Güncel haberler
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Hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı: 7 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda bir hafriyat kamyonu işçi servisine çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı

İstanbul Arnavutköy'de Hafriyat kamyonu minibüse çarptı! 7 kişi yaralandı -Güncel haberler
Hafriyat kamyonu minibüse çarptı! 7 kişi yaralandı
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DHA

Arnavutköy'de işçileri taşıyan servis minibüsüne arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Kazada servis şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Tugay Demir yönetimindeki servis minibüsüne arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan servis minibüsü de Halil Celep yönetimindeki kamyonete çarparak durabildi. İçerisinde 20'ye yakın işçinin bulunduğu servis minibüsünde şoför ve 6 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

Yaralı işçilerin hastaneye götürülmesinin ardından kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka çekildi. Arnavutköy Hadımköy yönünde kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları da normale dönmeye başladı.

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