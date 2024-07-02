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        Haberler Magazin Hafsanur Sancaktutan: Taze çıktı

        Hafsanur Sancaktutan: Taze çıktı

        Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından beyaz bikinili pozlarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:25
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        "Taze çıktı"
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        'Son Yaz', 'Ya Çok Seversen' ve 'Dünyayla Benim Aramda' gibi projelerde aldığı rollerle tanınan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yaz sezonunu açtı.

        Sancaktutan, beyaz bikinisiyle güneşlenirken çektirdiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Taze çıktı" notuyla takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hafsanur Sancaktutan
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