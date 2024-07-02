Hafsanur Sancaktutan: Taze çıktı

'Son Yaz', 'Ya Çok Seversen' ve 'Dünyayla Benim Aramda' gibi projelerde aldığı rollerle tanınan 24 yaşındaki ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yaz sezonunu açtı.

Sancaktutan, beyaz bikinisiyle güneşlenirken çektirdiği fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Taze çıktı" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Fotoğraflar: Instagram