Hafta sonu altın fiyatları: 17 Mayıs 2026 Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yönünü belirlemeye çalışan altın, son günlerdeki düşüş trendiyle öne çıkıyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altının güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor. İşte 17 Mayıs 2026 tarihli güncel altın fiyatları…
Jeopolitik gelişmelerin etkisini sürdürmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, küresel piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturuyor. Bu tablo, yatırımcıların risk iştahını sınırlarken altın fiyatları üzerinde de baskı yaratıyor. Nitekim hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, son işlem gününü düşüşle kapattı. Peki 17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne durumda? İşte güncel alış ve satış rakamları haberimizde…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.644,06
Satış: 6.644,89
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.538,32
Satış: 4.541,83
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.630,49
Satış: 10.864,40
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.521,97
Satış: 43.324,70
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.290,00
Satış: 43.581,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.194,55
Satış: 21.728,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.521,97
Satış: 43.324,70
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 44.003,76
Satış: 45.121,26
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.639,59
Satış: 4.847,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.058,58
Satış: 6.333,87
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.892,00
Satış: 109.069,00