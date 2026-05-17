        Haberler Bilgi Ekonomi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 17 MAYIS 2026: Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Hafta sonu altın fiyatları: 17 Mayıs 2026 Pazar Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde kalmayı sürdürüyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle yönünü belirlemeye çalışan altın, son günlerdeki düşüş trendiyle öne çıkıyor. Özellikle ons altındaki hareketlilik, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altının güncel alış-satış fiyatları merak ediliyor. İşte 17 Mayıs 2026 tarihli güncel altın fiyatları…

        Giriş: 17 Mayıs 2026 - 19:37 Güncelleme:
        Jeopolitik gelişmelerin etkisini sürdürmesi ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini koruması, küresel piyasalarda temkinli bir görünüm oluşturuyor. Bu tablo, yatırımcıların risk iştahını sınırlarken altın fiyatları üzerinde de baskı yaratıyor. Nitekim hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen altın, son işlem gününü düşüşle kapattı. Peki 17 Mayıs 2026 Pazar günü itibarıyla Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons altın, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne durumda? İşte güncel alış ve satış rakamları haberimizde…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.644,06

        Satış: 6.644,89

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.538,32

        Satış: 4.541,83

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.630,49

        Satış: 10.864,40

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.521,97

        Satış: 43.324,70

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.290,00

        Satış: 43.581,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.194,55

        Satış: 21.728,80

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 42.521,97

        Satış: 43.324,70

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 44.003,76

        Satış: 45.121,26

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.639,59

        Satış: 4.847,38

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.058,58

        Satış: 6.333,87

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.892,00

        Satış: 109.069,00

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
