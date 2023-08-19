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        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 19 Ağustos Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları

        Döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fed verilerinin ardından 7 haftalık düşüş seyrini sürdüren altın fiyatları altının ons değerinden bulduğu destekle 18 Ağustos Cuma gününe yükselişle başlamıştı. İşte 16 Ağustos Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 07:55
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        Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel ekonomilerde yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak paralel bir seyir izliyor. Fed tutanakları sonrası 5 ayın dip seviyesini gören altın fiyatları 18 Ağustos Cuma gününe yükselişle başlamıştı. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.702,66

        1.711,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.888,90

        1.889,73

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.630,47

        2.688,80

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.521,87

        10.722,33

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.244,49

        5.377,61

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.521,87

        10.722,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATA ALTIN FİYATI

        11.271,59

        11.552,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.547,42

        1.640,95

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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