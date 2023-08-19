Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 19 Ağustos Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Fed verilerinin ardından 7 haftalık düşüş seyrini sürdüren altın fiyatları altının ons değerinden bulduğu destekle 18 Ağustos Cuma gününe yükselişle başlamıştı. İşte 16 Ağustos Cumartesi hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel ekonomilerde yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak paralel bir seyir izliyor. Fed tutanakları sonrası 5 ayın dip seviyesini gören altın fiyatları 18 Ağustos Cuma gününe yükselişle başlamıştı. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN FİYATI
1.702,66
1.711,53
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.888,90
1.889,73
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.630,47
2.688,80
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.521,87
10.722,33
YARIM ALTIN FİYATI
5.244,49
5.377,61
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.521,87
10.722,33
ATA ALTIN FİYATI
11.271,59
11.552,78
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.547,42
1.640,95