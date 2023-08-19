HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 19 Ağustos 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel ekonomilerde yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak paralel bir seyir izliyor. Fed tutanakları sonrası 5 ayın dip seviyesini gören altın fiyatları 18 Ağustos Cuma gününe yükselişle başlamıştı. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

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GRAM ALTIN FİYATI

1.702,66

1.711,53

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