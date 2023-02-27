Altın fiyatlarındaki son durum, yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Dolar/TL kuru ve altının ons değerine göre farklılık gösteren altın fiyatlarında ibre aşağı döndü. Piyasadaki hareketlilik yatırımcıları tedirgin etti. İşte, 26 Şubat hafta sonu güncel tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...

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