Hafta sonu altın alacakların dikkatine! İşte 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları
Altın fiyatları hafta sonu ile beraber yeniden araştırılıyor. Bugün gram altın 1.961 TL'den, çeyrek altın ise 3.178 TL'den, ons fiyatları ise 2.062 TL'den işlem görmeye başladı. İşte, canlı altın tablosu ile 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları...
30 Aralık Cumartesi altın fiyatları... Senenin son Cumartesi gününde altın piyasası hafta sonu için kapalı olsa da altın tüm yıl sürdürdüğü yükselişi devam ettiriyor. Bugün altının gramı 1.961 TL'den, çeyrek altın ise 3.178 TL'den işlem görüyor. İşte, 30 Aralık Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.961,44
1.961,76
ALTIN/ONS FİYATI
2.062,58
2.063,39
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.138,30
3.207,48
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.553,20
12.790,68
YARIM ALTIN FİYATI
6.256,99
6.414,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
12.553,20
12.790,68
ATA ALTIN FİYATI
13.392,01
13.731,36
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.061,50
1.459,19
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.820,44
1.957,66