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        Haberler Ekonomi Altın Hafta sonu altın fiyatları: 6 Ocak Cumartesi 2024 bugün canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatları: 6 Ocak Cumartesi çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın bu haftayı yükselişle açarken, hafta boyu yatay seyrini korudu. Gram altın 2 bin TL sınırına dayanırken, çeyrek altın 3 bin TL'yi geçti. Şimdi, altın alacak vatandaşlar güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu araştırıyor. İşte, canlı altın fiyatları tablosu ile 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 07:39 Güncelleme: 06.01.2024 - 07:39
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        1

        Altın fiyatları 6 Ocak Cumartesi 2024... Altın fiyatları yılın ilk haftasını yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin TL'ye dayanırken, çeyrek altın 3.137 TL'den işlem gördü. Fiyatları takip eden birçok vatandaş "Altın ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...

        CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.960,72

        1.961,02

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.045,05

        2.045,84

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.137,15

        3.206,26

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.548,59

        12.785,82

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.254,69

        6.412,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.548,59

        12.785,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.546,90

        13.890,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.084,66

        1.471,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.858,07

        1.975,42

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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