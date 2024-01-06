Hafta sonu altın fiyatları: 6 Ocak Cumartesi çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın bu haftayı yükselişle açarken, hafta boyu yatay seyrini korudu. Gram altın 2 bin TL sınırına dayanırken, çeyrek altın 3 bin TL'yi geçti. Şimdi, altın alacak vatandaşlar güncel altın fiyatları alış-satış tablosunu araştırıyor. İşte, canlı altın fiyatları tablosu ile 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 6 Ocak Cumartesi 2024... Altın fiyatları yılın ilk haftasını yükselişle tamamladı. Gram altın 2 bin TL'ye dayanırken, çeyrek altın 3.137 TL'den işlem gördü. Fiyatları takip eden birçok vatandaş "Altın ne kadar oldu?" diye araştırıyor. İşte, 6 Ocak Cumartesi güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.960,72
1.961,02
ALTIN/ONS FİYATI
2.045,05
2.045,84
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.137,15
3.206,26
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.548,59
12.785,82
YARIM ALTIN FİYATI
6.254,69
6.412,52
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.548,59
12.785,82
ATA ALTIN FİYATI
13.546,90
13.890,11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.084,66
1.471,34
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.858,07
1.975,42