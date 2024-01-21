Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.996,70 %-0,24
        DOLAR 30,1961 %0,22
        EURO 32,9303 %0,27
        ALTIN 1.969,85 %0,51
        FAİZ 42,36 %0,88
        GÜMÜŞ GRAM 21,94 %-0,50
        BITCOIN 41.701,00 %0,00
        GBP/TRY 38,3797 %0,01
        EUR/USD 1,0895 %0,24
        BRENT 78,56 %-0,68
        ÇEYREK ALTIN 3.220,70 %0,51
        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI: Çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Ocak alış - satış tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın hafta sonu yükselişte! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 21 Ocak alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 21 Ocak Pazar yani bugün güne yükseliş trendinde başladı. Hafta içerisinde uzun süren yükseliş trendinin ardından düşüşe geçen gram ve çeyrek altın fiyatları hafta sonuyla birlikte yeniden yukarı yönlü seyre geçti. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 21 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 00:09 Güncelleme: 21.01.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ALTIN FİYATLARI 21 OCAK PAZAR... Altın fiyatları 21 Ocak Pazar günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 225 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 20 Ocak alış - satış tablosu...

        2

        21 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?

        1.969,52

        1.969,85

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.029,09

        2.029,89

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

        3.151,23

        3.220,70

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

        12.604,90

        12.843,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN NE KADAR?

        6.282,76

        6.441,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.604,90

        12.843,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.636,40

        13.981,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.093,56

        1.476,82

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.872,54

        1.983,43

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şişli'de görünmez kaza
        Şişli'de görünmez kaza
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        İki aile arasında 'muhtar adaylığı' kavgası: 9 yaralı
        Pendik faciası!
        Pendik faciası!
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        ABD'de Paterson Büyük Şelalesi kısmen dondu
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        İran'dan İsrail'e: Saldırıya karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Edirne'de kaza: 11 yaralı
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Pendik yenilgisi sürpriz olmadı!
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Yaralı yayaya şemsiye tuttu
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        İki ileri bir geri!
        İki ileri bir geri!
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip!
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        'Camide darp' iddiasına inceleme
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu