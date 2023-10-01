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        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI SON DURUM | 1 Ekim 2023 Pazar bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın alış satış... - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! İşte 1 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri söz konusu. FED faiz kararının açıklanması ile birlikte altın, son 7 ayın en düşük seviyelerini görmüş oldu. Piyasaların açılmasına kısa bir süre kaşa; hafta sonu fiyatları ne kadar ve alış-satış fiyatları kaç TL sorularının cevapları bir araya getirdik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2023 - 07:36 Güncelleme: 01.10.2023 - 07:36
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        1

        Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Yatırım ve birikim yapan binlerce vatandaş, haftanın son günü itibariyle güncel altın fiyatlarının son durumunu öğrenmek istiyor. İşte 1 Ekim Pazar hafta sonu gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatları canlı takip ekranı...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.667,38

        1.627,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.603,66

        2.661,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.874,25

        1.849,00

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.414,64

        10.612,26

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.191,05

        5.322,41

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.414,64

        10.612,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.136,75

        11.414,63

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        923,73

        1.109,88

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.515,32

        1.619,59

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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