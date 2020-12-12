Korona tedbirleri kapsamında yarın 12 Aralık Cumartesi günü yani bugün sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz akşam saat 21.00'de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Bilindiği üzere hafta için berber ve kuaförler açık. Peki, hafta sonu kuaför ve berberler açık mı? Hafta içi berber ve kuaför çalışma saatleri nedir? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre merak edilen detaylar...

HAFTA SONU BERBERLER AÇIK MI?

Hemen belirtelim ki bugün kuaför ve berberler kapalı olacak. Normal şartlarda Cumartesi günü berber ve kuaförler açık ancak sokağa çıkma yasağı yasakları kapsamında yasak kalkana kadar kuaför ve berberler kapalı olacak.

Hafta içi İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre berber ve kuaförler saat 10.00 ve saat 20.00 arasında hizmet verebilecekler.