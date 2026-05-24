Hafta sonu altın fiyatları 24 Mayıs 2026 Pazar: 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Altın piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, hafta sonuna girilmesine rağmen yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarında görülen değişimler sonrası piyasada yeni beklentiler konuşulurken, güncel seviyeler de yakından izleniyor. İşte 24 Mayıs 2026 Pazar itibarıyla canlı altın fiyatlarında son durum…
Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalı seyir, hafta sonuna da yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ederken özellikle gram ve çeyrek altındaki anlık değişimler dikkatle takip ediliyor. Uzmanlar, kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine işaret ederken, güvenli liman olarak görülen altına olan ilginin sürdüğünü vurguluyor. Peki, 24 Mayıs 2026 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? İşte canlı altın fiyatlarında son tablo…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.630,00
Satış: 6.630,84
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.508,55
Satış: 4.510,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.608,00
Satış: 10.841,42
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 42.432,00
Satış: 43.233,06
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 42.999,00
Satış: 43.386,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.149,70
Satış: 21.682,84
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 42.432,00
Satış: 43.233,06
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.764,76
Satış: 44.876,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.614,54
Satış: 4.827,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.017,88
Satış: 6.305,49
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.167,00
Satış: 108.582,00