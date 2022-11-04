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Hafta sonu futbola doyacağız

Dünya Kupası öncesi futbola doyacağız! Galatasaray, Beşiktaş'ı, Chelsea ise Arsenal'i konuk edecek. Tottenham'la Liverpool'un karşı karşıya geleceği mücadele ise pazar günü oynanacak

Hafta sonu futbola doyacağız

Dünya Kupası öncesi Süper Lig’de sezonun en kritik maçlarından birinde Galatasaray, evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Karşılaşma, 5 Kasım Cumartesi günü 20.00’da beIN SPORTS 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Premier Lig’de haftanın maçında ise bu sezon liderlik koltuğunu bırakmayan Arsenal, Kuzey Batı Londra derbisinde Chelsea’nin konuğu olacak. beIN SPORTS 3 ekranlarındaki mücadele 6 Kasım Pazar günü 15.00’da başlayacak.

Derbi karşılaşmalarının yanı sıra beIN SPORTS ve beIN CONNECT birbirinden çekişmeli karşılaşmaları bu hafta sonu da ekranlara getirecek. Bu sezon ilk dördün önemli adaylarından biri olan Tottenham, istediği sonuçları alamayan Liverpool’u konuk edecek. Fransa’da ise Marsilya, evinde Lyon’u ağırlayacak.

Galatasaray - Beşiktaş, Chelsea – Arsenal derbilerinin yanı sıra Marsilya – Lyon ve Tottenham – Liverpool karşılaşmaları başta olmak üzere hafta sonu tam 61 maç, Digiturk ve beIN CONNECT ekranlarında olacak.

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