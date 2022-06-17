18-19 HAZİRAN ANKARA HAVA DURUMU



Bölge geneli parçalı bulutlu,bu sabah ilk saatlerde ve öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.