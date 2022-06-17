Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafta sonu hava durumu nasıl? YKS'de hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta içinin son gününde hafta sonuna ilişkin hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Yurt genelindeki binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve YKS sınavlarının yapılacağı tarihlerle ilgili İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporlarını derledik...

ABONE OL
  • 01
    Hafta sonu hava durumu nasıl? YKS'de hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; hafta sonu hava durumu belli oldu. İşte YKS öncesi MGM tarafından haritalı bir şekilde aktarılan hafta sonu durumu raporu...
  • 02
    Hafta sonu hava durumu nasıl? YKS'de hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    18-19 HAZİRAN İSTANBUL HAVA DURUMU

    Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerinden orta kuvvette zaman zaman kuvvetlice (20-40km/sa) esmesi bekleniyor.
  • 03
    Hafta sonu hava durumu nasıl? YKS'de hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    18-19 HAZİRAN ANKARA HAVA DURUMU

    Bölge geneli parçalı bulutlu,bu sabah ilk saatlerde ve öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
  • 04
    Hafta sonu hava durumu nasıl? YKS'de hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    18-19 HAZİRAN İZMİR HAVA DURUMU

    Bölge geneli parçalı ve az bulutlu; öğle saatlerinden sonra Manisa'nın doğusu ile Balıkesir'in güneydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta kuvvette, kuzey ve kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esecek.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.