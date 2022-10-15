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Hafta sonu hava durumu: Yağmur ve fırtına etkili olacak!

Hafta sonu hava durumu ülke genelinde araştırılıyor. Hafta sonu için plan yapacak olan vatandaşlarımız "Bugün ve yarın hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için fırtına uyarısında bulunurken Ankara ve Muğla çevresi için sağanak yağış uyarısında bulundu. İşte hafta sonu hava durumu raporu...

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  • Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 15-16 Ekim bugün ve yarın Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu son dakika

    Cumartesi ve pazar günü için ülke genelindeki hava durumu araştırılıyor. Hafta sonunu gezerek geçirmek isteyenler 15-16 Ekim hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji hafta sonu için kuvvetli yağış ve fırtına uyarılarında bulundu. Peki, 15 Ekim Cumartesi günü ve 16 Ekim Pazar günü hava durumu nasıl oalcak? İşte hafta sonu hava durumu...
  • Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 15-16 Ekim bugün ve yarın Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu son dakika

    HAFTA SONU YURT GENELİ HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz,İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    Hafta sonu yani 15 Ekim Cumartesi ve 16 Ekim Pazar günü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların Akdeniz Bölgesi'ndeki illerde gökgürültülü olması bekleniyor. 
  • Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 15-16 Ekim bugün ve yarın Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu son dakika

    HAFTA SONU İSTANBUL HAVA DURUMU 15 - 16 EKİM 

    İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl? Yarın ve pazar günü İstanbul'da plan yapacaklar bu sorunun cevabını araştırıyor. Yapılan tahminlere 15 Ekim Cumartesi günü ve 16 Ekim Pazar günü için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.
  • Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 15-16 Ekim bugün ve yarın Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu son dakika

    15 - 16 EKİM HAFTA SONU ANKARA HAVA DURUMU

    Ankara'da 15 Ekim Cumartesi günü ve 16 Ekim Pazar günü havanın yağmurlu olması bekleniyor. 
  • Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 15-16 Ekim bugün ve yarın Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu son dakika

    İZMİR'DE CUMARTESİ VE PAZAR HAVA DURUMU

    İzmir'de Cumartesi ve Pazar günleri yani bu hafta sonu yağışlı havanın il genelinde tkili olması bekleniyor. 
  • Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 15-16 Ekim bugün ve yarın Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu son dakika

    ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU

    Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ise şöyle olacak:

    ANKARA: 20, Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

    İSTANBUL: 20, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

    KOCAELİ: 20, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    EDİRNE: 17, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    MANİSA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

    ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

    ANTALYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

    HATAY: 24, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

    ESKİŞEHİR: 20, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    KONYA: 21, Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısı aralıklı sağanak yağışlı.

    BOLU: 16, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    BARTIN/AMASRA: 19, Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.

    KASTAMONU: 17, Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

    SİNOP: 20, Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

    SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı.

    TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak yağışlı.

    ARTVİN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ERZURUM: 16, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    KARS: 14, Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

    MALATYA: 20, Parçalı çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı.

    VAN: 19, Parçalı bulutlu.

    DİYARBAKIR: 27, Parçalı ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

    GAZİANTEP: 24, Parçalı ve bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

    SİİRT: 27, Parçalı ve çok bulutlu.

    ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu.

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