Hafta sonu hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu

AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR

AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.