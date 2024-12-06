Hafta sonu hava nasıl olacak, kar yağacak mı? 7-8 Aralık İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporu
Aralık ayında havaların giderek soğumasıyla Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar hafta sonu hava nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte hava durumuna ilişkin bilgiler
Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu hava durumuna ilişkin uyarı yaptı. Bazı illerimiz için yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceği belirtilerek dikkatli olunması istendi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il ilhafta sonu hava durumu
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Yağışın, sel ve su taşkınına neden olabileceğiMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yağışlar, bu gece ve yarın Muğla kıyılarında, yarın Antalya'nın batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli olacak.
ANKARA: 10, Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu
İZMİR: 17, Şiddetli sağanak yağışlı
KOCAELİ: 16, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 12, Şiddetli sağanak yağışlı
KONYA: 10, Yağmurlu
SİVAS: 4, Parçalı bulutlu
TRABZON: 16, Parçalı bulutlu açık
ERZURUM: 0, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu
BURSA: 17, Parçalı bulutlu
ANTALYA: 19, Şiddetli sağanak yağışlı
AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR
AA'daki habere göre öte yandan, Batı Akdeniz'in doğusundaki Antalya ve Anamur'da rüzgar, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
AYDIN'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK
Aydın'ın kıyı kesimlerinde (Kuşadası, Söke, Didim) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece ve yarın yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşların sel ve su taşkınına karşı dikkatli olması istendi.