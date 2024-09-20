Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM duyurdu! 21-22 Eylül hava durumu raporu

CUMARTESİ 17.00'YE KADAR SÜRECEK

Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü olması beklendiğini belirtildiği açıklamada hava sıcaklığının ise en düşük 18 derece, en yüksek 25 derece olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olması bekleniyor.