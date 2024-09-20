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        Haberler Bilgi Yaşam Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM duyurdu! 21-22 Eylül hava durumu raporu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM duyurdu! 21-22 Eylül hava durumu raporu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ve yağış uyarısında bulundu. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarı yaptı. Peki 21-22 Eylül hafta sonu hava nasıl olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 20.09.2024 - 12:21
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü olması beklendiğini belirtildiği açıklamada hava sıcaklığının ise en düşük 18 derece, en yüksek 25 derece olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Peki Hafta sonu hava nasıl olacak?

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        AKOM İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ! ŞİDDETLİ SAĞANAK!

        Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bugün 7 bölgemizde ve birçok kentimizde öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kuvvetli sağanak yağış için uyarıda bulundu. Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların, yer yer kuvvetli gök gürültülü olması beklendiğini belirtildi.

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        CUMARTESİ 17.00'YE KADAR SÜRECEK

        Cumartesi saat 17.00’ye kadar devam etmesi beklenen sağanak yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü olması beklendiğini belirtildiği açıklamada hava sıcaklığının ise en düşük 18 derece, en yüksek 25 derece olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

        YURTTA HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Meteoroloji son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde yağışlı hava hakim olması bekleniyor.

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