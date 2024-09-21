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        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak? MGM ile 21 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 21 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri

        Hafta sonunun gelişiyle birlikte Türkiye genelinde meydana gelecek hava olayları gündemi meşgul etmeye başladı. Sonbaharın gelişiyle birlikte, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerine indi. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 21 Eylül 2024 Cumartesi Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 00:01 Güncelleme: 21.09.2024 - 00:18
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        1

        Eylül ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Peki, Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte MGM ile 7 Eylül Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

        2

        HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları ile Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

        3

        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları ile Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        4

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Edirne ve Kırklareli hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

        5

        EDİRNE 16°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL 18°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        KIRKLARELİ 15°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ 18°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        6

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

        7

        AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 18°C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA 18°C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA 15°C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        8

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        9

        ADANA 20°C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA 22°C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 21°C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ISPARTA 14°C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        10

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Karaman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        11

        ANKARA 12°C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR 14°C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA 14°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        YOZGAT 9°C, 21°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        12

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        BOLU 13°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE 15°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP 18°C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ZONGULDAK 17°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA 13°C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN 15°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN 18°C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON 19°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        13

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ERZURUM 7°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS 7°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MALATYA 14°C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN 9°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        14

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgeni genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        DİYARBAKIR 14°C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        GAZİANTEP 17°C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT 19°C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ŞANLIURFA 20°C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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