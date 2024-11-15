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        Haberler Bilgi Gündem Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 16-17 Kasım Cumartesi Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu

        Hafta sonu hava nasıl olacak? 16-17 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu

        Yağmurlu bir hafta geçiren Türkiye, kış mevsimine hazırlanıyor. Hafta sonu planları yapılmaya başlanırken, havanın nasıl olacağı araştırılıyor. Meteorolojinin 5 günlük hava durumuna göre; hafta sonu birçok şehir yağışlı olacak. İşte, 16-17 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:22
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        1

        Türkiye, sonbahardan kış mevsimine doğru geçiş yapıyor. Yağışlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken, vatanndaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteorolojiden alınan 5 günlük hava tahminlerine göre; sıcaklıklar hem düşüyor hem de yağışlar, ülkeyi etki altına almaya başlıyor.

        2

        16-17 KASIM HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da 16 Kasım Cumartesi günü hava yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 10-13 derece arasında değişecek. Pazar günü ise yağış beklenmiyor. 15 dereceye kadar çıkacak hava, çok bulutlu olacak.

        3

        16-17 KASIM HAFTA SONU ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Ankara Cumartesi günü çok bulutlu ve kapalı olacak. Pazar günü yağmurlu olacak Başkentte, hafta sonu sıcaklıklar 4 dereceye kadar düşecek.

        4

        16-17 KASIM HAFTA SONU İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İzmir'de Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Ancak yine de sıcaklık ortalama olarak 15 derece seyredecek. Pazar günü sıcaklıklar değişmese de yağmurun etkisi biraz daha azalacak.

        5

        16 KASIM CUMARTESİ TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Cumartesi günü İç Anadolu bölgesi hariç tüm ülkede hava yağışlı olacak. Sıcaklıklar ortalama 15 derece olarak seyredecek.

        6

        17 KASIM PAZAR TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Pazar günü Karadeniz, Marmara ve Doğu'nun bir kısmında yağış yok ancak kalan şehirler yağışlı olacak. Bitlis'te ise kar bekleniyor.

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