Türkiye, sonbahardan kış mevsimine doğru geçiş yapıyor. Yağışlar yavaş yavaş etkisini göstermeye başlarken, vatanndaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteorolojiden alınan 5 günlük hava tahminlerine göre; sıcaklıklar hem düşüyor hem de yağışlar, ülkeyi etki altına almaya başlıyor.