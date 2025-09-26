27-28 EYLÜL 2025 HAFTA SONU İSTANBUL'DA NASIL OLACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yaptığı son meteorolojik tahminlere göre İstanbul başta olmak üzere yurdun batı ve kuzey kesimleri, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Hafta sonu yerel olarak görülecek yağışların, pazartesi gününden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Sağanak yağışların hafta ortasına kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, sıcaklıkların Ekim ayının ilk günlerine kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.